В День города каждый житель Перми сможет стать не только зрителем, но и участником

20:11 | 27.02.2018

На заседании Пермской городской Думы в «Часе депутата» обсуждалась подготовка к 295-летнему юбилею Перми.



Работа началась еще в прошлом году, в декабре состоялось первое заседание организационного комитета. В него вошли представители администраций губернатора и города, министерства культуры края, депутатского корпуса, силовых структур. На сегодняшний день утвержден план подготовки, сформирована рабочая группа и определен основной идейный посыл празднования: «Пермь. Без пяти триста».



Основное внимание депутаты уделили программе мероприятий на День города. Они готовятся с таким расчетом, чтобы каждый житель города Перми 12 июня мог стать не только зрителем, но и участником событий. В праздничной концепции организаторы отразят три направления: «Горжусь историей», «Создаю настоящее», «Отвечаю за будущее». Юбилей Перми обещает стать одним из самых ярких летних событий фестиваля «Пермский период. Новое время». Планируется, что рабочий вариант мероприятий грядущего юбилея будет представлен оргкомитету в марте.



В рамках встречи Дня города состоится открытие арт-объекта «Часы обратного отсчета». Они будут запущены с 11 на 12 июня в 00:00. Кроме того, пройдут такие традиционные мероприятия, как церемония закладки плит на Аллее Доблести и Славы города Перми, торжественный прием главы города, чествование почетных граждан города Перми и вручение премии в сфере культуры и искусства. Отметим, в связи с юбилеем города в этом году звание «Почетный гражданин» будет присвоено троим заслуженным жителям города.



На протяжении всего дня будет проходить большая концертная программа. Пермяков и гостей города будет ждать тематическая зона «Музей пермских древностей», где расскажут, что изобрели наши земляки и какой след оставили в мировой истории. Впервые будет изменен внешний вид пешеходных экскурсионных маршрутов «Красной» и «Зеленой» линий. Вехами маршрутов станут не здания и события, а конкретные люди — почетные граждане Перми.



Впервые улица Ленина превратится в стадион «Пермских побед». Большой фестиваль спорта готовят лучшие спортивные школы и федерации Перми.



На площадке «Детский сад» разместятся карнавальный парк, планетарий, контактный зоопарк, мини-диско, школа фокусов. На площадке «Школа на пятерку» состоится фестиваль робототехники, будут работать лаборатории и проходить мастер-классы, уроки ментальной математики. На «Аллее сердец» будет организована фото- и видеовыставка «Селфи жителей города Перми». Также планируется обустроить фотозоны, где гости праздника смогут сфотографироваться, признаться в любви городу, своим близким. Фестиваль молодежных субкультур «Герои улиц», а также «Экстрим-арена» со скалодромом разместятся в «Молодежном квартале». Тут же пройдут показательные выступления по экстремальным видам спорта.



Вечером 12 июня состоится VI карнавально-театрализованное шествие «Пермское яркое». Важным новшеством карнавала этого года станет появление коробок, отражающих «Пермь Добрую» и «Пермь Семейную». Участниками карнавала будут жители Перми, желающие приобщиться к большому событию.



12 июня мероприятия пройдут не только на городской эспланаде. «Мы хотим продолжить положительный опыт новогодних проектов и устроить «творческий десант» в районы города», — подчеркнул заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский.



Праздничные мероприятия в летний период состоятся в парке «Счастье есть» Кировского района, в саду им. Миндовского Индустриального района, в саду им. Свердлова Мотовилихинского района, в парке им. Чехова Орджоникидзевского района, а также на площади у клуба «Юбилейный» в поселке Новые Ляды. Сейчас прорабатывается программа этих мероприятий.



Большой городской праздник уже невозможно представить без набережной Камы. В этом году популярный фестиваль «Суббота на набережной» сменит фестиваль «Выходные на набережной», который будет работать в летний период по пятницам, субботам и воскресеньям.



Завершит череду ярких событий 12 июня праздничный фейерверк. Отметим, часть событий, приуроченных к юбилею, пройдет в течение всего года. В праздничных мероприятиях примут участие гости из городов-побратимов и региональные партнеры.



«295 лет — это полноценная юбилейная дата, к которой мы готовимся с 2017 года. Работает оргкомитет, сведен план ключевых мероприятий, о которых сегодня представители администрации доложили депутатам. Мы действуем в тесной связке с администрацией губернатора, пермскими землячествами в Москве и Санкт-Петербурге. В целом депутаты положительно оценили ход подготовки к Дню города, хотя по отдельным моментам будем еще размышлять и анализировать. Но общая концепция юбилея на сегодня у Перми есть», — отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



«Пожелаем, чтобы 12 июня у нас была хорошая погода. Думаю, что в этот юбилейный год все у нас получится и те мероприятия, которые запланированы, пройдут с большим успехом и понравятся всем пермякам и гостям города», — сказал Алексей Грибанов.