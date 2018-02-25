Рубрика: Новости дня
19:44 | 27.02.2018
В Перми утверждено перераспределение свободных остатков бюджета
«В этом году нам удалось значительно раньше — уже в феврале — заняться перераспределением прошлогодних бюджетных остатков. Теперь мы раньше войдем в аукционы и конкурсы, а значит, и в конкретную работу по объектам. Эти средства будут направлены на ключевые сферы городского хозяйства и приоритетные инвестиционные проекты. Сегодня на заседании был задан ряд вопросов по некоторым направлениям расходования средств, в частности по выкупу в муниципальную собственность детского сада по улице Чернышевского, 17Б. Состоявшаяся дискуссия подтвердила, что существуют сложности с передачей земельного участка в муниципальную собственность. Тем не менее мы понимаем, что детское учреждение в этом районе необходимо. Оставляем тему на контроле», — сказал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
Сохраняется целевое назначение средств, не использованных в прошлом году, в сумме 586 млн рублей. Таким образом, для исполнения взятых в прошлом году обязательств направляются средства на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства — 93 млн рублей, организацию дорожной деятельности в городе Перми — 81 млн рублей, развитие сети образовательных организаций города — 91 млн рублей.
Кроме того, свободные остатки средств в общей сумме 188 млн рублей направили на субсидирование перевозок пассажиров городским электрическим транспортом — 50 млн, 36 млн рублей — на разработку проектной документации на комплексный капитальный ремонт Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до проходных завода АО «Пермские моторы» и эспланады, 23 млн рублей — на обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, 14 млн рублей — на строительство спортивной площадки школы № 41, 24 млн рублей — на приведение в нормативное состояние учреждений образования и спорта, а также на содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города.
Также увеличатся расходы на инвестиционные проекты на 442 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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