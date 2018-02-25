Депутаты гордумы одобрили кандидатуры к награждению Почетной грамотой города Перми

18:54 | 27.02.2018

Решением Пермской городской Думы Почетной грамотой города Перми наградят руководителя регионального исполнительного комитета регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края, депутата Вячеслава Григорьева. Грамота вручается за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления и в связи с 50-летием со дня рождения.



Также Почетной грамоты города Перми удостоен депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров - за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления и в связи с 50-летием со дня рождения.