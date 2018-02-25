Внесены изменения в положение о Молодежном парламенте Перми

18:47 | 27.02.2018

На заседании Пермской городской Думы депутаты внесли изменения в положения о Молодежном кадровом резерве и Молодежном парламенте города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.10.2017 № 219 «О Молодежном кадровом резерве и Молодежном парламенте города Перми».



В частности, закрепляется возможность участия членов молодежных совещательных органов при Пермской городской Думе в съездах, конференциях, семинарах, культурных и образовательно-просветительских акциях в Перми и за ее пределами, расширяется круг молодежных организаций для взаимодействия.



Также теперь первый заместитель председателя будет координировать проектную деятельность, а заместитель председателя — деятельность комиссий. Кроме того, упорядочивается документооборот Молодежного парламента города Перми.



Решение было подготовлено в соответствии с федеральным законодательством, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы № 50 «Об утверждении регламента Пермской городской Думы». Изменения не влекут дополнительных расходов по функционированию данной структуры.



«Сегодня депутаты единогласно поддержали нашу первую нормотворческую инициативу. У нас уже есть ряд новых нормотворческих инициатив, которые мы готовы вносить и проработать с депутатами. Например, это предложения, которые касаются новых способов оплаты проезда в общественном транспорте, правил благоустройства и содержания зеленых насаждений. Также мы приступили к разработке дополнений по размещению и эксплуатации вывесок и рекламных конструкций на фасадах в центре Перми. Вместе со всеми молодежными парламентами не только муниципалитетов Пермского края, но и регионов России готовим поправки к законопроекту "О государственной молодежной политике в России"», — рассказала председатель Молодежного парламента города Перми Айна Якупова.