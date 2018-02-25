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Рубрика: Новости дня


18:29 | 27.02.2018

В Перми пройдёт веерное отключение холодной воды в домах горожан

Компания «Новогор-Прикамье» предупреждает жителей Перми о том, что 1 марта и с 3 по 6 марта 2018 года в трёх районах города — Дзержинском, Свердловском и Орджоникидзевском — пройдут как ремонтные, так и плановые работы на водопроводе. В связи с этим будет производиться отключение холодного водоснабжения в нескольких десятках домов.

Так, в четверг, 1 марта, из-за аварийной ситуации на водоводе на улице Пионерской с 9:00 до 19:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения в семи домах по адресам:

• Белинского, 57, 59, 61.
• Комсомольский проспект, 69.
• Пионерская, 12,17, 17А.

А вот с 3 по 6 марта пройдут уже плановые отключения холодной воды.

С 09:00 3 марта до 09:00 4 марта воды не будет в домах:

• Академика Веденеева, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52.
• Газонная, 19А.
• Зюкайская, 4, 4А.
• Косякова, 18.
• Кронита, 14, 23.
• Ставропольская, 17, 17А, 19.

На сутки с 10:00 5 марта до 10:00 6 марта исчезнет холодная вода в домах:

• Крисанова, 69, 71.
• Крылова, 1, 36, 4.
• Подгорная, 52.
• Пушкина, 108, 108А, 110, 112, 114, 116А, 116Б, 116В, 129А.

Также на сутки с 09:00 5 марта до 09:00 6 марта не будет холодной воды в домах по адресам:

• Емельяна Ярославского, 52, 56.
• Илецкая, 6.
• Лодыгина, 53.
• Муромская, 16, 16А, 18, 2, 24, 26, 28, 32.
• Содатова, 24, 26А, 29, 29/2, 29/3, 35/1.
• Уфимская, 1.
• Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 26Б, 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37, 39, 48, 48/2, 9.

Руководство компании приносит извинения за неудобства, причинённые жителям города, и просит делать запасы холодной воды на период отключений.

Фото: saratovnews.ru

© «Вечерние Ведомости»



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