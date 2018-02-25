Рубрика: Новости дня
18:21 | 27.02.2018
В центре Перми отремонтируют фасады
В частности, в проекте бюджета города Перми предусмотрены средства в размере 20 000,0 тыс. руб. в 2018 году, по 80 000,0 тыс. руб. в 2019 и 2020 годах на мероприятия по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов. Размер софинансирования для каждого дома будет рассчитываться индивидуально и составит порядка 30 %.
Всего капитально отремонтируют фасады 50 многоквартирных домов. 6 из них в 2018 году, в 2019 году — 22, в 2020 году — 22.
«У нас уже был подобный опыт. Важно все сделать грамотно и в срок. На три года мы заложили в бюджет 180 миллионов рублей, плюс используем ресурс муниципальной программы по развитию ЖКХ. Акцентирую внимание, что эти работы — часть подготовки города к 300-летнему юбилею», — прокомментировал первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
В перечень включены многоквартирные дома, расположенные на Комсомольском проспекте, ул. Г. Хасана (центральная часть города), а также дома по ул. Краснова, 26 и 28, прилегающие к Комсомольскому проспекту и требующие капитального ремонта фасадов. В 2018 году планируется предоставить муниципальную поддержку на капитальный ремонт фасадов домов № 50, 63, 70, 75, 85, 87 по Комсомольскому проспекту, срок капитального ремонта которых запланирован региональной программой на 2018 год с комплексным капремонтом (ремонт фасада, фундамента, крыши).
Ранее на комитете по городскому хозяйству депутаты рекомендовали администрации города Перми до 01.03.2018 утвердить порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных в центральном планировочном районе города Перми. Кроме того, ежеквартально предоставлять в комитет информацию о ходе реализации решения.
На пленарном заседании городской думы депутаты поддержали проект решения с учетом мнения комитета по городскому хозяйству.
© «Вечерние Ведомости»
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