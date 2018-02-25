Рубрика: Новости дня
17:51 | 27.02.2018
В Перми может появиться новый общественный центр
Жители трех ветхих зданий в Мотовилихинском районе Перми сообщили, что рядом с их жильем ведется строительство, в результате чего на стенах их домов появились трещины. Пока их объекты недвижимости не включены в программу расселения аварийного жилья, жильцы просили обеспечить их безопасность. Владимир Манин предложил организовать выездное совещание с участием специалистов и руководства районной администрации, чтобы ознакомиться на месте со сложившейся ситуацией.
«В любом случае необходимо обеспечить безопасность людей. В ходе рабочей встречи на месте определим, что в первую очередь нужно сделать, какие работы необходимо срочно провести», — сказал Владимир Манин.
Заявители проинформированы, что вопрос о переселении жителей домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, и о сроках предоставления квартир будет решаться в том числе в рамках новой региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, ожидаются решения на федеральном уровне о выделении средств регионам на расселение аварийного жилищного фонда. Региональная программа уже разработана краевым министерством строительства и архитектуры, в ее рамках муниципалитетам Прикамья из регионального бюджета в период с 2018 по 2020 год ежегодно планируется выделять по 447 млн рублей.
Житель микрорайона Вышка-1 сообщил о желании на общественных началах организовать группу волонтеров, которая бы оказывала помощь пожилым людям. Для этих целей необходимо помещение, кроме того, в микрорайоне требуется организовать аптечный пункт. Владимир Манин сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о выводе одного из зданий, расположенных в микрорайоне, из ведения городского департамента образования. Если здание освободится, депутат внесет предложение об организации в нем общественного центра. На освободившихся площадях можно будет выделить помещения для волонтеров, совета общественного территориального самоуправления, а также организовать аптечный киоск.
Жительница частного сектора Мотовилихинского района рассказала о том, что возле ее дома возникла стихийная автомобильная парковка и жители не могут перейти дорогу из-за оживленного движения. Владимир Манин отметил, что уже сделал депутатский запрос в администрацию города Перми.
«Направлено обращение в муниципальный департамент дорог и транспорта с просьбой, чтобы на этом участке поставили знаки, запрещающие парковку автомобилей, — сообщил Владимир Манин. — В департаменте заверили, что это будет сделано. Надеюсь, это позволит упорядочить движение автотранспорта».
© «Вечерние Ведомости»
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