Опасный преступник из Екатеринбурга осужден в Перми

17:41 | 27.02.2018

За серию преступлений, совершённых на территории Пермского края, осужден 39-летний уроженец Екатеринбурга.



В сентябре 2017 года грабитель проник в квартиру одинокой 93-летней пенсионерки и, напав на нее, стал душить. Спасло пожилую женщину только то, что соседи, услышав крики, вызвали полицию. Прибывшие по вызову правоохранители задержали вурдалака и поместили его под стражу.



В ходе следствия выяснилось, что гость города не отличался законопослушанием: на его счету было ещё несколько тяжких преступлений, совершённых в Перми.



Полицейские выяснили, что екатеринбуржец причастен к ограблению ещё одной квартиры в городе. Также он совершил нападение на остановке общественного транспорта на 19-летнюю девушку, забрав у нее деньги и ювелирные украшения.



Стоит отметить, что задержанный был неоднократно судим за аналогичные преступления.



Суд признал мужчину виновным в краже, грабеже, разбойном нападении, а также в попытке убийства и по совокупности преступлений, с учётом прежних судимостей, приговорил рецидивиста к 15 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также он обязан возместить причиненный потерпевшим ущерб.



Приговор в законную силу не вступил.



Фото: chaskor.ru