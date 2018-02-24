В Перми упростилась оплата аренды земли

18:26 | 26.02.2018

Департамент земельных отношений администрации Перми упростил условия оплаты аренды за земельные участки.



Теперь совершить очередной земельный платеж можно «в два клика» при помощи портала Госуслуг и уникального идентификатора начислений (УИН), который присваивается каждому отдельному платежу по договору аренды. Новая система призвана сделать более простой и удобной оплату аренды за земельные участки, а также повысить уровень собираемости платежей.



Как пояснили в департаменте земельных отношений, система оплаты при помощи уникального идентификатора начислений впервые запущена в этом году. УИН представляет собой код, который указывается в платежных поручениях, и несет в себе всю необходимую информацию о платеже. Данный идентификатор присваивается каждому отдельному начислению для дальнейшей оплаты аренды согласно действующему договору. Например, если у пользователя участка в договоре аренды предусмотрено внесение четырех платежей в год, то УИН будет присваивается четыре раза – каждому отдельному платежу.



Сейчас оплатить аренду земельного участка по УИНу можно при помощи портала Госуслуг. Для совершения платежа достаточно просто вписать свой УИН в нужное поле. Далее система все делает автоматически. Более того, она исключает ошибку при «разносе» платежа, то есть при его соотнесении с конкретным договором, а также не взимает дополнительную денежную комиссию. Уже в этом году планируется, что с помощью уникального идентификатора начислений можно будет производить платежи через банки и другие платежные системы.



- Система оплаты по УИНам достаточно проста: платеж можно совершить буквально в два клика, – подчеркивает Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений администрации Перми. – На официальном сайте администрации Перми в разделе «Узнать размер платежа» мы разместили пошаговую инструкцию для арендаторов, как при помощи УИНа совершить платеж. Уверена, что система онлайн-оплаты значительно упростит эту процедуру для арендаторов и повысит собираемость платежей.



Напомним, совершенствование системы оплаты аренды земельных участков проводится департаментом земельных отношений в рамках нового информационного проекта «Платим за землю правильно». Он направлен на то, чтобы создать для арендаторов максимально простые и доступные условия оплаты арендных платежей и постепенно перейти от бумажных платежей к электронной системе оплаты.



Узнать свой уникальный идентификатор начислений можно на официальном сайте администрации Перми gorodperm.ru в разделе Городские земли/ Земельные платежи/ Узнать размер платежа, в таблицах «Размер платежа по договорам аренды» либо в уведомлении расчета арендной платы на год. В случае, если у арендатора остались вопросы о размере платежа или задолженности, ему необходимо обратиться в отдел администрирования платежей департамента земельных отношений в приемное время: ул. Сибирская, 15, кабинет №211; график приема - каждый вторник с 14.00 до 18.00 и четверг с 09.00 до 13.00; тел.: 212-46-84, 212-54-97.