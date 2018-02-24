Более 7,5 тысячи жителей деревень Верещагинского района Прикамья получили возможность провести газ

17:46 | 26.02.2018

Возможность подключить газ получили жители более 7,5 тысячи жителей деревень Верещагинского района. В рамках рабочей поездки в Верещагинский район губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в символической церемонии пуска газа в с. Путино. Межпоселковый газопровод с. Вознесенское — д. Нижнее Галино — с. Путино протяженностью 31 км.



Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, приход газа в село, в небольшие населенные пункты создает новый уровень комфорта жизни. «Очень важно, что газ «приходит» не только в дома, но и в наши садики, и в библиотеки, и в школы, — говорит Максим Решетников. — Главное — это еще и экономия денег, которые потом пойдут на решение каких-то других задач: на повышение заработной платы воспитателям, на новые игрушки». Также глава региона отметил, что планы по газификации Пермского края в этом году масштабнее, чем в 2017-м. В 2018 году предполагается построить 37 км межпоселковых газопроводов и 175 км распределительных сетей. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд рублей.



Заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Муранов рассказал, что уже сейчас ведется строительство двух больших газопроводов: в Добрянском районе и вдоль р. Сылвы до д. Мостовой. «Эти два газопровода являются стратегическими для края, так как газ может быть заведен более чем в 1000 домовладений. Мы запроектировали еще 8 газопроводов, все они есть на сайте «Управляем вместе» — работа продолжается», — отметил Алексей Муранов. Также он добавил, что новый тип газопроводов позволяет подключать дома к газу значительно быстрее.



Также во время визита в Верещагинский район глава Прикамья поздравил с 60-летним юбилеем Носкова Леонида Абрамовича. Как отметил сам Леонид Абрамович, на день рождения он получил главный подарок — газ в доме.



В прошлом году к газу было подключено более 4,4 тысячи домовладений. Это на 40 % больше, чем в 2016 году. Существенное влияние оказала мера социальной поддержки по компенсации расходов на техприсоединение газа — количество заявок на подключение значительно увеличилось.



Предполагается, что в 2018 году газ «придет» еще в 8 тысяч домовладений.