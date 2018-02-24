В Перми изъяты контрафактные одежда и сумки

15:56 | 26.02.2018

Сотрудники Пермской таможни совместно с Пермской транспортной прокуратурой провели проверку в отношении товаров с признаками нарушения права интеллектуальной собственности.



Как рассказали в Пермской таможне, в одной из торговых точек краевой столицы по результатам проверочного мероприятия обнаружены одежда, обувь, кожгалантерея с использованием общеизвестных товарных знаков (New Balance, Nike, Michael Kors, Moncler, Chloe, Philipp Plein, Ecco, Salomon, Timberland), представленные к реализации.

Продавец этих товаров не смог представить документы, подтверждающие право использования товарных знаков общеизвестных фирм.



Всего в ходе проверки выявлено 200 единиц товара с признаками контрафактности. Он изъят из торговли до принятия процессуального решения.