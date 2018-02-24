Пермь готовится к снегопадам

15:04 | 26.02.2018

По прогнозам синоптиков, за ночь и день 27 февраля в Перми может выпасть до 15 см снега. Автомобилистам рекомендуется учитывать погодные условия и быть внимательными.



В управлении внешнего благоустройства администрации города сообщают, что все подрядные организации предупреждены об изменении погоды; планируется, что ночью на улицах Перми будет работать около 280 единиц техники. Уборка снега будет вестись круглосуточно.



Как обычно, уборка начнется с центральных улиц районов, по которым следует общественный транспорт. Затем техника отправится на дороги с меньшей интенсивностью движения. Вывоз снега будет проведен после окончания снегопада. Всего в этом году уже вывезено более 500 тысяч кубометров снега.