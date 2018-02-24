Пермская филармония ввела подарочные сертификаты

13:52 | 26.02.2018

Лучший подарок на любой праздник — это новые впечатления, эмоции, энергетика и драйв, подчеркивают в филармонии. Поэтому Пермская филармония предлагает решение проблемы подарка в виде подарочного сертификата на концерт любимого исполнителя. Это идеальный презент: на любой вкус, возраст и бюджет, который обязательно порадует ваших любимых, друзей и родных.



В кассе Пермской филармонии можно приобрести сертификат на любую сумму, упакованный в красивый конверт. Получатель такого подарка сможет выбрать на эту сумму билеты на любой концерт или концерты на свой вкус.



Условия использования таковы: подарочный сертификат можно обменять на билет или билеты филармонии, а также на абонемент; можно получить более дорогой билет, доплатив разницу в стоимости. Однако если стоимость выбранных билетов или абонемента ниже номинала сертификата, то разница не возвращается. Сертификат не подлежит возврату или обмену, не восстанавливается в случае утери.



Телефон кассы: 8 (342) 235-10-20.