Житель Прикамья приговорен к принудительному лечению за убийство

13:03 | 26.02.2018

Суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 68-летнего жителя Добрянки. Мужчина совершил убийство и покушение на убийство двух лиц, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что 28 октября прошлого года в Добрянке местный житель, страдающий психическим расстройством, в ходе совместного распития спиртных напитков ударил с целью убийства 33-летнего мужчину ножом в шею, причинив тяжкий вред здоровью. Затем несколько раз ударил ножом находившуюся с ними в компании 40-летнюю женщину, причинив ей смертельные ранения. Судебная психиатрическая экспертиза признала нападавшего невменяемым. Поэтому суд освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры медицинского характера — лечение в стационаре специализированного типа.