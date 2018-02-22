Пермяки в составе сборной края завоевали медали разных достоинств на Кубке России по киокусинкай

16:35 | 25.02.2018

В Москве прошел Кубок России — 2018 по киокусинкай.



Кубок является статусным квалификационным турниром, по его результатам определяются перспективные бойцы сборной России. Представители пермской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай» внесли весомый вклад в копилку медалей сборной края.



Так, второе место среди мужчин в весе до 60 кг занял Владимир Еськов, в весе свыше 90 кг первое место завоевал Антон Гуляев, второе место у Романа Мещерякова. Среди ветеранов в возрасте 40–44 лет в весовой категории свыше 80 кг третье место занял Борис Косков, среди ветеранов 45 лет с весом до 80 кг первое место завоевал Андрей Хохряков. Среди женщин в дисциплине ката третье место взяла Ангелина Свердлова. Полный список победителей и призеров можно найти на gorodperm.ru.