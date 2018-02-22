В Перми стартовали противопаводковые мероприятия

16:31 | 25.02.2018

В Кировском районе проводятся мероприятия, которые помогут избежать возможного затопления домов в частном секторе весной. Работы ведутся на наиболее проблемных участках.



Так, с середины февраля идет вывоз снега с придорожных газонов в местах, где возможно подтопление проезжей части. Сейчас ведутся работы на пересечении ул. Богдана Хмельницкого и Ласьвинской, Автозаводской и Липатова, на ул. Адмирала Ушакова в районе дома № 44.



В марте противопаводковые мероприятия продолжатся на отдельных участках дорог микрорайона частной застройки — на ул. 4-й Пятилетки, 3-й Каховской, Псковской, Онежской и других.



Как поясняют в администрации Кировского района, в случае повышения среднесуточной температуры воздуха при обильных снегопадах коммунальные службы будут вести мониторинг и при необходимости оперативно отреагируют на сложившуюся ситуацию.