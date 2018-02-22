Григорий Явлинский 26 февраля посетит Пермь

15:37 | 25.02.2018

26 февраля кандидат в президенты России Григорий Явлинский в рамках предвыборной кампании посетит Пермь, сообщается на сайте партии «Яблоко».



В 12:30 кандидат в президенты планирует посетить кондитерскую фабрику «Софья», где он познакомится как с сотрудниками фабрики, так и с её производством.



В 18:00 Григорий Явлинский встретится с избирателями в отеле «Урал», расположенном на улице Ленина, 58. Здесь он расскажет о своей предвыборной программе и ответит на вопросы пермяков.



В рамках своей предвыборной кампании Григорий Явлинский уже побывал в Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Саратове, Ростове-на-Дону, Самаре, Пскове, Великом Новгороде, Московской области, а в прошлом году в Рязани, Владимире, Томске, Казани и Екатеринбурге.



Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов