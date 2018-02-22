Вокальный ансамбль Пермского кадетского корпуса выступил на торжествах ПФО в честь Дня защитника Отечества

10:29 | 24.02.2018

В Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича прошел праздничный концерт, на который были приглашены герои России, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты, кадеты и юнармейцы.



В программе праздничного концерта выступил вокальный ансамбль Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. В исполнении пермяков прозвучали патриотические песни, любимые многими поколениями.



В числе праздничных мероприятий, направленных на популяризацию Российской армии, в регионах округа также проводятся «Уроки мужества» и показ легендарного фильма «Офицеры», который помог выбрать профессию многим защитникам Отечества. В военно-патриотических мероприятиях, приуроченных к Дню защитника Отечества, примут участие 350 тысяч школьников Приволжья.