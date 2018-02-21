Президент ЛУКОЙЛа обсудил с работниками перспективы развития компании в Пермском крае

10:54 | 23.02.2018

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в рамках рабочего визита в Пермский край вместе с губернатором Максимом Решетниковым провёл встречи с работниками дочерних, подрядных и сервисных предприятий компании в Перми и Чернушке.



Основными темами обсуждения стали перспективные проекты в регионе, а также вопросы социальной политики ЛУКОЙЛа в отношении работников предприятий.



Вагит Алекперов и Максим Решетников также рассказали о реализации соглашения о взаимодействии между компанией и правительством края. Оно предусматривает, в частности, финансирование строительства медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры и спорта.



Напомним, протокол о взаимодействии ПАО «ЛУКОЙЛ» и администрации Пермского края был подписан в Перми 23 ноября 2017 года. Среди основных направлений — финансирование инфраструктурных проектов: газификация и водоснабжение населенных пунктов региона, поставка горюче-смазочных материалов сельхозтоваропроизводителям, восстановление популяций ценных видов рыб в водоемах, реализация краевых мероприятий и традиционных акций.