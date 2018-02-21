В приемной президента в Пермском крае прошел прием ветеранов военной службы в честь 100-летия Вооруженных сил России

10:47 | 23.02.2018

22 февраля в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае состоялась праздничная встреча главного федерального инспектора Игоря Цветкова с ветеранами военной службы, воинами-интернационалистами, ликвидаторами чернобыльской аварии.



Приветствуя мужественных военных, переживших ранения и боль боевых потерь, Игорь Цветков поблагодарил за верное служение Родине и отметил, что в нашей стране звание защитника Отечества всегда было, есть и будет в чести у настоящих мужчин.



Главный федеральный инспектор отметил, что в Приволжском федеральном округе благодаря инициативам полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича идет плановая работа по поддержке различных категорий защитников Отечества, участников героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих и представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга, воспитанию в подрастающем поколении любви к своему Отечеству, подготовке юношей и девушек к защите своей Родины.



На личном контроле Михаила Бабича — исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2000 № 1334 «Об увековечении памяти воинов-десантников». В Пермском крае живут семьи трех погибших десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии — родители гвардии рядовых Алексея Кирьянова и Дениса Трегубова и сестра гвардии младшего сержанта Юрия Ляшкова.



Завершая встречу, Игорь Цветков пожелал офицерам, прапорщикам и сержантам запаса крепкого солдатского здоровья и вручил памятные подарки — командирские часы и армейские фляжки.