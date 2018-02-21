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Рубрика: Новости дня


10:43 | 23.02.2018

Пермские нефтяники получили награды в честь Дня защитника Отечества

На ежегодном торжественном собрании сотрудникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае вручены награды за добросовестный труд в честь Дня защитника Отечества.

На мероприятии в ДК имени Гагарина собрались 600 представителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Их поздравили первые лица предприятий, а 66 особо отличившихся на трудовом посту отметили благодарственными письмами, почетными грамотами и наградами. Все мужчины получили памятные подарки и цветы.

«На наших предприятиях трудятся офицеры, сержанты и рядовые. Более 130 героев боевых действий, отмеченных медалями за службу в горячих точках, а сегодня все они уже на передовой производственного фронта. Только в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 243 офицера запаса и 2 тысячи солдат и матросов, поэтому нам есть на кого равняться — на истинных защитников Отечества», — сказал на церемонии награждения представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

© «Вечерние Ведомости»



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