В рамках Дня защитника Отечества ОНФ проводит патриотические мероприятия для школьников

18:42 | 22.02.2018

Общероссийский народный фронт ежегодно проводит патриотические мероприятия с целью формирования уважения к российской армии и воспитания гражданственности, любви к Родине. В 2018 году ключевым мероприятием стало проведение в школах страны открытых «УРОКОВ МУЖЕСТВА».



Активисты Регионального отделения ОНФ в Пермском крае пригласили в Пермский Центр помощи детям сотрудника СОБР, командира Пермского специального отряда быстрого реагирования МВД России (Пермского СОБРа), полковника полиции, Героя Российской Федерации Сергея Леонидовича Яшкина. Ребята поздравили настоящего героя с Днём защитника Отечества.



В школе №136 «Урок мужества» провели ветераны-чернобыльцы. Они рассказали ребятам, что и в мирной жизни всегда есть место подвигу.