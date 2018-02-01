Общероссийский народный фронт провел в школах Пермского края «Уроки мужества»

18:31 | 22.02.2018

В Перми в преддверии Дня защитника Отечества уроки прошли в школах №22 и №7 по инициативе сопредседателя регионального штаба ОНФ Дарьи Эйсфельд и члена команды «Молодежки ОНФ» Дарьи Япаровой.



В «Уроках мужества» в качестве почётных гостей приняли участие Герой РФ, командир Пермского СОБРа, полковник полиции Сергей Яшкин и десантник, разведчик спецназа, инструктор по рукопашному и ножевому бою Дмитрий Шумилов. Гости рассказали школьникам о службе в российских войсках, ответили на многочисленные вопросы. Ребята увлеклись общением, и уроки вышли увлекательными и по-настоящему интерактивными.



- Такие мероприятия стали постоянной практикой, - отмечает Дарья Эйсфельд. - Живое общение с героями нашего времени, с людьми, на которых держатся мир и безопасность страны, формируют гордость за свой народ, свою Родину, стремление быть причастными к тем процессам, которые происходят.