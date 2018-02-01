Пострадавшие при чрезвычайном происшествии в пермской школе №127 отправятся на реабилитацию в «Усть-Качку»

17:45 | 22.02.2018

Сегодня, 22 февраля, на заседании правительства Пермского края для реабилитации пострадавших при чрезвычайной ситуации в школе № 127 принято решение отправить классного руководителя Наталию Шагулину и учащихся 4-го класса с родителями на санаторно-курортное лечение и оздоровление.



Путевки в «Усть-Качку» будут оплачены из резервного фонда правительства Пермского края.



Ранее по распоряжению губернатора Пермского края Максима Решетникова пострадавшие во время происшествия учащиеся 4 «Б» класса получат материальную помощь из краевого бюджета. Для материальной помощи пострадавшим будут осуществлены выплаты из краевого бюджета в общем объеме порядка 3 млн рублей. Учитель Наталия Шагулина и ученик, который был направлен на лечение глаза в Москву, получили по 500 тысяч рублей. Еще 400 тысяч направлены семье мальчика, который находился в реанимации. Семьям еще 7 школьников выделено по 200 тысяч рублей. Также губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес президента России Владимира Путина представление к награде учителя СОШ № 127 Наталии Шагулиной. Глава региона предложил наградить учителя медалью «За отвагу».



Напомним, в результате произошедшего в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов 12 человек было госпитализировано. Среди них классный руководитель – Наталия Шагулина, ученики 4-го класса и двое нападавших подростков. Сейчас все пострадавшие уже выписаны из медицинских учреждений.