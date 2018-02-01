В Чайковском стартовал этап Всероссийской зимней спартакиады

17:19 | 22.02.2018

Сегодня, 22 февраля, в Чайковском состоялась церемония открытия региональных этапов II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ. В Пермском крае состоятся 3 финальных турнира: с 22 по 25 февраля в Чайковском пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье; в Чусовом с 26 февраля по 2 марта состоится турнир по санному спорту, а с 19 по 24 марта — соревнования по сноуборду.



Прикамские спортсмены уже заработали награды «малой олимпиады»: 7 медалей различного достоинства получены во фристайле, могуле и ски-кроссе.



Отметим, коллегии турниров всероссийского уровня уже не в первый раз выбирают Пермский край для проведения соревнований международного и европейского уровней. Эксперты отмечают, что спортивная инфраструктура соответствует высоким международным стандартам и регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых событий.