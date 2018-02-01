Рубрика: Новости дня
17:05 | 22.02.2018
В Прикамье появится 14 новых детских садов
С каждым годом в регионе растет число детей дошкольного возраста: за последние 3 года количество дошкольников увеличилось более чем на 5 тысяч человек. Сегодня в Прикамье в детские сады ходят почти 165 тысяч детей. Для повышения доступности дошкольного образования в регионе ведется активное строительство новых детских садов.
В 2017 году было построено 3 садика более чем на 500 мест: в Перми, Кунгуре и Юсьвинском районе, а также начато строительство еще 6 объектов на 1 300 мест. Предполагается, что в ближайшие 2 года будет возведено 14 детских садов. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, их число может быть и больше. «Буквально сегодня на заседании Правительства России будет рассматриваться проект постановления о выделении субъектам средств на строительство детских садов, в части создания ясельных групп. По проекту Пермскому краю предполагается направить 1 млрд рублей в течение ближайших двух лет, — отметил глава Прикамья. — Для региона это ощутимая поддержка, которая позволит нам существенно ускорить строительство детских садов и сократить дефицит мест там, где у нас в последние годы была массовая и не всегда продуманная застройка».
Особое внимание на заседании уделили вопросу дошкольного и общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Прикамье порядка 500 детей-инвалидов в возрасте до 7 лет. Их семьям предоставляется компенсация затрат по воспитанию и обучению на дому. В своем докладе министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что с 2018 года в организации дошкольного образования детей-инвалидов ожидаются изменения.
«С этого года расходы на предоставление компенсации родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому будут доводиться непосредственно до садиков. Родители будут обращаться уже не в районные управления образования, а непосредственно в те детские сады, к которым прикреплен их ребенок», — пояснила министр.
В качестве положительного примера работы с детьми-инвалидами в школах на заседание была приглашена директор школы № 114 Валентина Федотова. По ее словам, в школе организованы совместные классы с адаптированной программой образования. Учебное заведение работает в формате полного рабочего дня, поэтому учащиеся посещают уроки и дополнительные занятия в одном здании. «Для нас инклюзивное образование — это не проект, имеющий временные рамки, а система работы школы», — подчеркивает В. Федотова. Также директор школы отметила, что школа № 114 активно делится своим опытом обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогический состав проводит экскурсии, открытые уроки, семинары и курсы для свои коллег.
© «Вечерние Ведомости»
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