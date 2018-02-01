Депутаты гордумы одобрили перераспределение расходов бюджета Перми

16:54 | 22.02.2018

Проект решения был представлен на комитете по бюджету и налогам Пермской городской Думы.



По итогам исполнения бюджета города за 2017 год 773 млн рублей подлежит распределению.



За счет остатков проектом предлагается сохранить целевое назначение средств, не использованных в прошлом году, в сумме 586 млн рублей. Таким образом, в целях исполнения взятых в прошлом году обязательств направляются средства на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства — 93 млн рублей, организацию дорожной деятельности в городе Перми — 81 млн рублей, развитие сети образовательных организаций города — 91 млн рублей.



Кроме того, свободные остатки средств в общей сумме 188 млн рублей предлагается направить на субсидирование перевозок пассажиров городским электрическим транспортом — 50 млн, 36 млн рублей — на разработку проектной документации на комплексный капитальный ремонт Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до проходных завода АО «Пермские моторы» и эспланады, 23 млн рублей — на обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, 14 млн рублей — на строительство спортивной площадки школы № 41, 24 млн рублей — на приведение в нормативное состояние учреждений образования и спорта, а также на содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города.



По итогам представленных изменений в городской бюджет расходы на инвестиционные проекты увеличатся на 442 млн рублей.



«Администрация города Перми вышла к распределению остатков средств в 2018 году на два месяца раньше. Обычно это делалось в апреле. Это позволит раньше провести конкурсные процедуры и в плановом режиме выйти в реализацию инвестпроектов, финансировать которые Пермская городская Дума приняла решение ранее. Была проделана огромная совместная работа администрации, Контрольно-счетной палаты, управления экспертизы и аналитики, прокуратуры и комитета по бюджету и налогам по формированию данного проекта решения. Спасибо всем за эффективную работу и прошу документ поддержать», — отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.



Депутат Сергей Захаров обратил внимание на необходимость решения насущных проблем, которые касаются жизни и безопасности пермяков. В частности, он выделил строительство пожарных водоемов, вопросы освещения и водоснабжения.



«При бездефицитном бюджете, в такой достаточно сложной экономической ситуации — 773 млн рублей свободных остатков. Честно признаться, давно не помню, чтобы такое количество средств распределяли, тем более в феврале», — сказал депутат Олег Афлатонов.



В результате члены комитета по бюджету и налогам поддержали проект и рекомендовали коллегам на пленарном заседании принять решение о внесении изменений в бюджет Перми на 2018–2020 годы.