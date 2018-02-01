Госдума продлила упрощенный порядок государственной регистрации прав на объекты ИЖС

16:35 | 22.02.2018

Государственная Дума приняла проект закона о продлении сроков дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года.



Упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства — так называемая дачная амнистия — был введен в 2006 году. Гражданам была предоставлена возможность оформления прав в упрощенном порядке, в том числе на те объекты, которые были построены много лет назад, но не могли быть легализованы из-за изменившегося законодательства. Кроме того, в целях защиты граждан от неконтролируемого завышения цен тогда же были введены правила об определении максимальных цен на межевание земельных участков.



На заседании Государственной Думы 21 февраля депутаты внесли поправки в законы «О государственной регистрации недвижимости», «О кадастровой деятельности» и «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ».



«Мы продлили на 2 года, до 1 марта 2020 года, упрощенный порядок государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства», — отметил депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко.



По словам парламентария, с 2006 года по упрощенному порядку были зарегистрированы права более чем на 3,5 млн объектов ИЖС. При упрощенном порядке регистрации прав на объекты ИЖС не требуется разрешение на ввод дома в эксплуатацию. С этим предложением неоднократно обращались граждане во время личных приемов и в официальных заявлениях.



«Решение, безусловно, будет способствовать развитию частного жилого сектора. Законопроект поддержали все фракции!» — подытожил Игорь Сапко.