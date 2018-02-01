В Перми пройдет открытый прием главы города

14:23 | 22.02.2018

Встреча с пермяками состоится в среду, 28 февраля, в 18.00 во Дворце молодежи. Глава города Дмитрий Самойлов и его подчиненные примут обращения горожан, дадут поручения по решению вопросов, которые прозвучат на встрече.



В мероприятии примут участие заместители главы администрации города, руководители функциональных органов, также приглашены депутаты Законодательного собрания края и Пермской городской Думы, руководители предприятий.



Отметим, открытые приемы – один из главных способов диалога городских властей с пермяками. В 2017 году Дмитрий Самойлов провел восемь открытых приемов в районах города, участие в этих приемах приняли более 1700 жителей.