В Пермском крае откроют 7 межрайонных онкоцентров

18:22 | 21.02.2018

В Пермском крае появится 7 межрайонных онкоцентров (филиалов онкодиспансера), сообщает министерство здравоохранения Пермского края. Это позволит пациентам получать необходимую помощь на местах, без поездок в краевую столицу.



Первые три межрайонных онкоцентра — в Кунгуре, Краснокамске и Чайковском – откроют двери уже в марте 2018 года. До конца года предполагается открыть еще 4 филиала онкодиспансера в Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске. В каждом филиале будет работать штатный онколог, который будет заниматься не только работой с текущими онкологическими пациентами, но и ранним выявлением заболевания и подтверждением диагноза.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность обеспечения доступными медицинскими услугами жителей региона и поставил приоритетом усиление поликлинического звена, поликлиник третьего звена и стационаров в сфере онкологии.



Отметим, основным приоритетом для системы здравоохранения России в 2018 году будет развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Двигаясь в одном темпе с федеральным Минздравом, на краевом уровне запланированы существенные изменения в организации работы краевого онкодиспансера.



Краевые власти намерены в ближайшее время наладить внутреннюю логистику и отремонтировать входную группу в краевом онкодиспансере. По словам специалистов, это позволит сократить время ожидания приема и улучшить работу учреждения. Подобные изменения коснулись краевых поликлиник в рамках реализации проекта «Новая поликлиника». За счет оптимизации работы учреждений время ожидания приема к терапевтам и узким специалистам сократилось до 0-1 дней.



В этом году планируется начать проектирование новой поликлиники для онкобольных. Как отметил министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев, сегодняшняя поликлиника не справляется с объемами пациентов, поэтому целесообразно будет построить новое современное здание, рассчитанное на больший поток пациентов.



«Несмотря на то, что онкологические заболевания — одна из самых частых причин смерти в крае, сегодня онконастороженность у наших врачей очень низкая, особенно в отдаленных территориях. Часто это приводит к тому, что рак удается определить только на третьей и четвертой стадиях, когда он уже очень тяжело поддается лечению. В идеале хотелось бы, чтобы при любом профилактическом осмотре или при обращении пациента в поликлинику с простейшими простудными заболеваниями, врачи проводили хотя бы базовые онкотесты и осматривали пациента на предмет видимых проявлений онкологии», — подчеркивает министр.