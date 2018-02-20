В этом году в Перми будет демонтировано около 300 незаконных объектов

16:47 | 21.02.2018

Городские власти ведут планомерную работу, как в рамках рейдов, так и по обращениям жителей. Главная цель – формирование комфортной городской среды.



Администрации районов Перми регулярно выявляют самовольно установленные и незаконно размещенные движимые объекты, вносят их в Единый реестр для демонтажа. Владельцам выдаются уведомления о необходимости добровольного сноса. Если этого не происходит в отведенное время, то объекты сносят принудительно, а собственникам выставляют счет на оплату работ.



На территории Перми насчитывается 267 нестационарных объектов, подлежащих демонтажу в этом году, поясняют в управлении по развитию потребительского рынка. Среди них – палатки, лотки, автоприцепы, павильоны, киоски и контейнеры. Больше всего таких объектов в Индустриальном районе (64) и в Свердловском (57 объектов). Отметим, за прошлый год было демонтировано 117 нестационарных объектов.