На несколько дней в Перми изменится режим работы пунктов пополнения и выдачи проездных

15:00 | 21.02.2018

С 22 по 25 февраля в краевой столице изменится режим работы операторов продаж и пополнения проездных – АО АКИБ «Почтобанк», «Центральной кассы», отделений АО ВЦ «Инкомус».



23 февраля кассы работать не будут, рассказали в МКУ «Гортранс». 22 февраля будут функционировать 58 пунктов – в основном до 15.00, 24 февраля – 19 пунктов, 25 февраля – 6 пунктов. Кроме того, пункты будут раньше закрываться. Полный перечень и график работы пунктов доступен на сайте городской администрации gorodperm.ru.