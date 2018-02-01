Рубрика: Новости дня
19:07 | 20.02.2018
Кибер-воры «обчистили» счета мобильного оператора в Перми, и оказались за решёткой
Подсудимые, имеющие, кстати, высшее экономическое образование и опыт работы в банках, воспользовались специальными компьютерными технологиями.
Действовали злоумышленники по достаточно хитроумной, но простой схеме. Устроившись на работу в компанию Tele2 , бывший банковский клерк вместе с сообщником оформил сим-карты оператора связи на несуществующих лиц. Далее с помощью служебного компьютера установил на них кредитные лимиты от 100 тысяч до одного миллиона рублей, после чего используя специальные компьютерные технологии, вывел эти электронные денежные средства на специально для этих целей созданные сторонние счета.
«Злоумышленник оказывал влияние на установление завышенных кредитных лимитов, использовав допуск к соответствующей системе. В итоге часть денежных средств была выведена со счетов компании на специально созданные сторонние счета. Была проведена внутренняя проверка, материалы которой были переданы в правоохранительные органы»,- говорит Мария Путилова, менеджер по работе со СМИ макрорегиона «Урал» Tele2.
Следственные органы направили множество запросов в банки, в платёжные системы, другим операторам сотовой связи, а также в иные организации, которые предоставляют услуги по электронному обороту денежных средств. Результатом достаточно длительной и кропотливой работы стало выявление цепочки, по которой аферисты обналичивали деньги. Ущерб компании Tele2 от действий кибер-воришек составил в общей сложности пять с половиной миллионов рублей.
«Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору с причинением ущерба в особо крупном размере. Кража не рядовая, не типичная, совершено не просто, как бывает, одно лицо у другого украло деньги тайным способом. А дистанционно, при помощи неких определенных технологий»,- охарактеризовал действия преступной группы помощник прокурора Индустриального района Антон Абитов.
Стоит отметить, что на похищенные у сотового оператора деньги молодые люди пытались выстроить свой бизнес, но неудачно, бизнес прогорел. Кроме того, у одного из подсудимых в счет возмещения долга перед компанией Tele2.арестовали автомобиль.
Вынесение приговора киберпреступникам состоится на следующей неделе.
Фото: tass.ru
© «Вечерние Ведомости»
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