В Перми мужская сборная России по баскетболу поборется за участие в Кубке мира

18:31 | 20.02.2018

25 февраля в Перми состоится важный для мужской сборной России по баскетболу матч. На пермской площадке наша сборная встретится со сборной Боснии и Герцеговины в рамках отборочного тура к Кубку мира 2019 года.



После двух туров россияне с одной победой делят с боснийцами второе-третье места в группе E, но при этом уступают им по личным встречам. Возглавляют таблицу группы французы. Как пояснили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края, именно в Перми решится, поедут ли наши спортсмены во Францию на мировое первенство.



По словам президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, символично, что столь значимый матч будет сыгран в Перми. «Пермь — законодатель баскетбола в нашей стране, и мы очень любим приезжать сюда с нашими командами. Особенно значимо, что именно здесь будет сыгран важный с точки зрения турнирной ситуации матч», — отметил Андрей Кириленко.



Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркивает, что команде необходимо, чтобы в предстоящей игре российские баскетболисты проявили себя. «У боснийцев Стипанович и Киканович в гостевом матче уже доставили нам немало проблем под кольцом. Это внушает серьезные опасения перед предстоящей встречей. У нас есть еще несколько дней, чтобы что-нибудь придумать. Надеюсь, что те баскетболисты, которым сейчас представился шанс проявить себя, его используют и покажут, что они достойны носить майку сборной России», — сказал Сергей Базаревич.



Напомним, в этом году сборная России уникальна своим составом. С учетом всех травмированных, а также игроков, задействованных в клубах НБА и Евролиги, в февральском «окне» команде не смогут помочь 10 человек. В расширенном составе осталось всего 12 игроков - ровно столько, сколько можно внести в заявку на матч. Среди них лидеры MVP «Финала четырех» Кубка России: Дмитрий Кулагин, Евгений Бабурин и Дмитрий Хвостов. Также в состав сборной вошли Вячеслав Зайцев («Химки», Химки), Иван Ухов («ПАРМА», Пермский край), форварды Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва), Петр Губанов («Нижний Новгород», Нижний Новгород), Андрей Зубков («Химки», Химки), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», Краснодар) и Владислав Трушкин (УНИКС, Казань).



Квалификационный матч Кубка мира-2019 между сборными России и Боснии и Герцеговины состоится 25 февраля в УДС «Молот», начало в 19.00. Билеты в зрелищных кассах kassy.ru. Стоимость от 200 рублей до 3000 рублей.