Аварийных ситуаций в Перми не зарегистрировано

18:22 | 20.02.2018

Все предприятия Перми и Прикамья работают в штатном режиме. Аварийных ситуаций не зарегистрировано, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.



В единую дежурно-диспетчерскую службу Перми поступают звонки от горожан о кратковременном звуковом явлении. По оперативным данным, ни на одном из предприятий Перми и края аварийных ситуаций не зарегистрировано. В районах Прикамья нештатных ситуаций также не зарегистрировано.



Отметим, пару лет назад такое явление в Перми уже наблюдалось. Тогда власти разъяснили жителям, что они слышали звук, который раздается при переходе звукового барьера МиГами, которые здесь базируются, и может быть слышен при определенных погодных условиях.