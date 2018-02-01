Комитет гордумы по социальной политике рассмотрел изменения в положение о Молодежном парламенте Перми

17:58 | 20.02.2018

На заседании комитета по социальной политике депутаты рассмотрели проект решения «О внесении изменений в положения о Молодежном кадровом резерве и Молодежном парламенте города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.10.2017 № 219 «О Молодежном кадровом резерве и Молодежном парламенте города Перми».



В частности, предложено закрепить возможность участия членов молодежных совещательных органов при Пермской городской Думе в съездах, конференциях, семинарах, культурных и образовательно-просветительских акциях в Перми и за ее пределами, расширить круг молодежных организаций для взаимодействия.



Также теперь первый заместитель председателя будет координировать проектную деятельность, а заместитель председателя — деятельность комиссий. Кроме того, упорядочивается документооборот Молодежного парламента города Перми.



Документ подготовлен в соответствии с федеральным законодательством, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы № 50 «Об утверждении регламента Пермской городской Думы». Внесение изменений не влечет дополнительных расходов по функционированию данной структуры.



Члены комитета поддержали проект решения и рекомендовали его к принятию на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 27 февраля.