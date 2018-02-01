Ночью в Перми на уборку снега вышло 256 машин

17:20 | 20.02.2018

Сегодня, 20 февраля, по прогнозам синоптиков, в Перми может выпасть около 6 см снега. Подрядчики вывели на дороги дополнительную снегоуборочную технику в связи с начавшимся снегопадом.



В ночь на дорогах работало 256 единиц техники, днем задействовано около 200 единиц, сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми. Сначала для обеспечения безопасности дорожного движения проводится подсыпка противогололедными материалами и прометание спусков, подъемов, а также магистральных улиц, по которым следует общественный транспорт, потом техника переходит на уборку второстепенных дорог с менее интенсивным трафиком. Вывоз снега будет производиться ночью, чтобы не мешать движению транспорта.



Как полагают синоптики, снегопады продлятся до пятницы. Автомобилистам рекомендуется быть аккуратнее на дорогах. Кроме того, водителей просят не оставлять автомобили у обочин на ночь, так как это мешает качественной очистке дорог.



Когда закончится снегопад, сотрудники районных администраций и отдела по контролю за состоянием территории города управления внешнего благоустройства проведут контрольные рейды по территории Перми.