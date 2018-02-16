Максим Решетников предложил дать регионам время для адаптации к изменениям в межбюджетных отношениях

17:52 | 19.02.2018

В пятницу, 16 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума состоялась встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с высшими должностными лицами субъектов страны. На повестку был вынесен вопрос перспектив межбюджетных отношений, а также стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений. Участие в обсуждении принял губернатор Пермского края Максим Решетников.



Начиная встречу с главами субъектов, Дмитрий Медведев отметил, что «важно четко определить конкурентные преимущества каждого региона, максимально точно спрогнозировать региональные точки роста».



Также глава кабмина обратил внимание, что мегаполисы и агломерации чаще всего рассматриваются в качестве глобальных центров конкуренции. «Оно, конечно, так и есть, но нужно создавать условия для сбалансированного развития всей территории страны. В России около тысячи малых и средних городских поселений, где живет почти 30 млн человек. Это и культурные, и исторические, и промышленные центры, и транспортные узлы — ими надо заниматься», — подчеркнул Дмитрий Медведев.



В своем выступлении министр экономического развития РФ Максим Орешкин остановился, в частности, на стратегии пространственного развития, а также на практических шагах, которые делаются для оказания помощи регионам. Опыт показывает, что регионам сложно исполнять все установленные требования, которые зачастую идут вразрез с современными технологическими возможностями.



Во время дискуссии главы сразу нескольких регионов обратили внимание федеральных министров и председателя Правительства на вопросы выравнивания регионов по доходам и расходам, исходя из налогового потенциала, и управления муниципальными образованиями. Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил с предложением: «Если все-таки есть необходимость забирать средства у более успешных регионов, не отбирайте то, что сейчас есть. Каждый год в федеральном бюджете выделяются дополнительные средства на дотации, можно их распределять по принципам модельного бюджета. Если все же нужно забрать все, то прошу рассмотреть возможность сделать это поэтапно».