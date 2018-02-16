Житель Прикамья спас квартиру бывшей жены

17:45 | 19.02.2018

Жительница Пермского края чуть не лишилась квартиры из-за безответственного отношения к ипотеке.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, отделом судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере около 707 тысяч рублей по кредитному договору. Должниками в солидарном порядке были супруги, которые оформили в ипотеку трехкомнатную квартиру общей площадью 57 кв. м, но перестали выплачивать кредит. Супругам направили постановления о возбуждении исполнительного производства. На прием к приставу-исполнителю пришел только муж. Выяснилось, что пара развелась около полугода назад, а совместно приобретенная квартира после развода осталась за бывшей женой. Экс-супруги при этом остались в хороших отношениях и договорились, что выплачивать оставшуюся сумму продолжит бывшая жена. Однако по какой-то причине женщина ипотечный кредит не выплачивала.



Судебный пристав-исполнитель объяснил должнику, что суд принял решение обратить взыскание на залоговое имущество и выставить квартиру на торги. Мужчину не устроила эта ситуация; он пообещал, что завтра же выплатит всю сумму долга экс-супруги. На следующий день пристав получил документы, подтверждающие полную уплату долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.