Пермский край примет еще один матч мирового уровня

17:22 | 19.02.2018

Федерация гандбола России сообщает, что местом проведения ответного стыкового матча за право участия в чемпионате мира 2019 года между мужскими гандбольными сборными России и Чехии станет Пермь.



Игра состоится 12 июня, в День города, когда будет праздноваться 295-летие Перми и День России, и пройдет в спорткомплексе имени Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а). Время начала матча будет утверждено позже.



Отметим, первый стыковой матч между сборными Чехии и России состоится 8 июня в Пльзени (Чехия). Сам чемпионат мира по гандболу среди мужских команд пройдет в Германии и Дании с 9 по 27 января 2019 года.



Коллегии турниров мирового уровня уже не в первый раз выбирают Пермский край, и Пермь в частности, для проведения соревнований международного и европейского уровней. Эксперты отмечают, что спортивная инфраструктура соответствует высоким международным стандартам и регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых событий.



Напомним, в этом месяце пермский УДС «Молот» принимает на своей площадке отборочные матчи по баскетболу. 25 февраля в Перми встретятся мужские сборные России и Боснии и Герцеговины в отборочном мачте Кубка мира. 14 февраля состоялся отборочный матч к чемпионату Европы — 2019 между женскими сборными России и Албании. В Чайковском традиционно проходит чемпионат мира по летнему биатлону, также на трамплинах соревнуются летающие лыжники и проводятся мероприятия серии RedBull.