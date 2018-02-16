На Пермской ТЭЦ-6 прошла познавательная экскурсия для школьников

16:19 | 19.02.2018

Восьмиклассники экономической школы № 145 г. Перми познакомились с работой генерирующего оборудования и узнали о том, как развивается современная энергетика.



Пермскую ТЭЦ-6 — одну из самых современных электростанций Пермского филиала «Т Плюс» — посетили ученики старших классов специализированной школы № 145. Визит на ТЭЦ проходил «по-взрослому»: ребятам был проведен инструктаж по технике безопасности и вручены защитные каски.



Энергетики познакомили экскурсантов с полным производственным циклом работы блока парогазовой установки (ПГУ) ТЭЦ-6. Гости побывали в турбинном цехе, где установлены газовые турбины и паровая турбина Siemens, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию. С безопасного расстояния они рассмотрели электросетевое хозяйство станции, отвечающее за распределение произведенной электроэнергии. На главном щите управления ПГУ им рассказали о том, как создавалась и как сегодня управляется современная теплоэлектростанция.



Особое внимание было уделено основам энергосбережения — экскурсанты узнали, какую пользу несут сберегающие технологии и как в домашних условиях можно экономить тепло, воду и электричество. Также учащимся рассказали про акцию «Безопасность тепла» — о необходимости соблюдать осторожность вблизи тепловых камер и технологических объектов ЖКХ, особенно в зимний период.



Интерес старшеклассников к энергетической отрасли в целом и к электростанции в частности вполне обоснован: многие из них уже начинают определяться с выбором будущего. Энергетики со своей стороны заинтересованы в популяризации своей профессии и привлечении новых кадров. Поэтому организация подобных встреч для школьников и студентов профильных учебных заведений на энергопредприятиях — это одно из важных направлений работы, реализуемой в Пермском филиале в рамках корпоративной программы «Достойная смена». Проведение экскурсий на ТЭЦ стало уже привычной практикой для молодых специалистов предприятия.



Ведущий инженер управления обеспечения технического состояния и лидер совета молодых специалистов Пермской ТЭЦ-6 Евгений Дубовцев отмечает полезность таких мероприятий: «Подобные экскурсии чрезвычайно важны для расширения кругозора школьников, ведь, побывав на электростанции, молодое поколение получает ответы на многие вопросы и узнает, насколько важна работа энергетиков для комфортной жизни пермяков».