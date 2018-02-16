11 марта в Перми впервые состоится акция «10 тысяч шагов — путь к здоровью»

13:32 | 19.02.2018

В воскресенье, 11 марта 2018 года, жителей Перми приглашают принять участие в акции «10 тысяч шагов — путь к здоровью». Мероприятие состоится в рамках реализации проекта «Буду вечно молодым», который является победителем конкурса Фонда президентских грантов. Организатор акции — Пермское отделение ООО «Российский Красный Крест».



По словам председателя Пермского отделения «Российского Красного Креста» Натальи Гуревич, цель акции — популяризация здорового, активного образа жизни, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сбор желающих участвовать в акции запланирован в Фестивальном доме на городской эспланаде. Сотрудники Пермского центра медицинской профилактики измерят участникам артериальное давление и пульс, расскажут о принципах здорового образа жизни в профилактике заболеваний сердца. Скрининговое исследование на старте позволит каждому выбрать продолжительность маршрута: две, пять или десять тысяч шагов.



Маршрут будет проходить по историческим улицам Ленинского и Свердловского районов Перми и сопровождаться полезной и интересной информацией о городе, здоровом образе жизни, правильных привычках, правилах ходьбы и бега и способах профилактики некоторых заболеваний.



Акция «10 тысяч шагов — путь к здоровью» является также благотворительной. Жители города смогут приобрести сувениры с символикой акции и помочь детям, подросткам и взрослым с заболеванием «сахарный диабет». Компаниям и организациям города также предлагается участвовать, сделав благотворительный взнос либо приобретя брошюры о здоровом образе жизни для своих сотрудников. Пермское отделение «Российского Красного Креста» занимается проблемой диабета, на сегодня в Пермском крае насчитывается более 700 детей с заболеванием «сахарный диабет» первого типа, и цифра эта ежегодно растет. Деньги, полученные при проведении акции, будут направлены на организацию занятий адаптивного спорта детей с сахарным диабетом, а также организацию для них психологической помощи. Болезнь вынуждает их ежедневно до 10–15 раз измерять уровень глюкозы в крови, до 5–15 раз делать инъекции жизненно важного гормона инсулина, что, в свою очередь, является большой психологической нагрузкой.



Дата проведения акции — 11 марта 2018 года, место сбора — Фестивальный дом на городской эспланаде. Начало в 11:00. Приглашаются все желающие, вход свободный.



Проведение акции «10 тысяч шагов — путь к здоровью» поддержали Законодательное собрание Пермского края, Совет муниципальных образований Пермского края, региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края, а также общественные организации.



Почему надо проходить именно 10 тысяч шагов в день? Изначально такая цифра появилась совершенно случайно. И возникла она в 1964 году, когда в Токио проводились Олимпийские игры. Есиро Хатано изобрел первый в мире электронный шагомер и назвал свое уникальное устройство man-po-kei, что с японского дословно переводится как «датчик тысячи шагов». 10 тысяч шагов — это примерно 9 километров. Ученые называют ходьбу лучшей медициной. Во время нее кровь более интенсивно движется по сосудам и обогащает все без исключения внутренние органы большим количеством кислорода, что благоприятно сказывается на сердце, позвоночнике, пищеварительном тракте и тонусе организма в целом.