В Перми начат прием документов на соискание премии города в сфере культуры и искусства 2018 года

14:26 | 18.02.2018

Деятели культуры и искусства Перми вновь могут претендовать на получение городской премии. Прием документов продлится до 15 марта, денежное вознаграждение лауреатов составит 100 тысяч рублей.



Премия города Перми в сфере культуры и искусства традиционно включает в себя 7 номинаций:



- премия имени русского антрепренера Сергея Павловича Дягилева за лучшую актерскую работу в жанре хореографии;

- премия имени народной артистки СССР Лидии Владимировны Мосоловой за лучшую актерскую работу в жанре драматического искусства;

- премия имени русского композитора и музыканта Александра Павловича Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства;

- премия имени русского поэта и критика Алексея Федоровича Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы;

- премия имени заслуженного художника России Ивана Степановича Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства;

- премия имени заслуженного артиста России, режиссера Георгия Ивановича Буркова за лучшую режиссерскую работу в театре, кинематографии и на телевидении;

- премия имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Николаевича Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность.



— На соискание премии может быть выдвинут гражданин России, проживающий на территории Перми, деятель сферы культуры и искусства. Выдвижение возможно после опубликования его творческой работы в средствах массовой информации, широкого общественного ознакомления с его творчеством на выставках, концертах, спектаклях, иных выступлениях, — пояснили в городском департаменте культуры и молодежной политики.



Выдвижение работ производится творческими союзами, учреждениями, организациями, учебными заведениями, редакциями средств массовой информации. Творческие работы рассматриваются комиссией при условии, что они были опубликованы или публично представлены в течение двух предшествующих лет до истечения срока их приема.



Организации, которая выдвигает претендента, необходимо до 15 марта представить пакет документов на электронном и бумажном носителях в департамент культуры и молодежной политики администрации Перми (ул. Ленина, 27). Анкету претендента можно найти на gorodperm.ru.



Дополнительную информацию о перечне документов можно получить по телефону 212-68-04, контактное лицо — Зоя Борисовна Адилова, консультант департамента культуры и молодежной политики.



Рассмотрение творческих работ претендентов будет проходить в апреле и мае этого года. Торжественное награждение лауреатов премии планируется по традиции провести в День города, 12 июня.