Пермяков приглашают на акцию «Восток встречает Новый год»

14:22 | 18.02.2018

Во вторник, 20 февраля, в 14:00 на базе гимназии № 2 (ул. Старцева, 1а) состоится ежегодная этнокультурная акция, посвященная встрече Нового года по лунному календарю. 2018 год объявлен Годом России в Японии и Японии в России — это определило тематику мероприятия.



— Очень символично, что в этом году мы делаем акцент на японской культуре, ведь за прошлый год нам удалось реализовать целый ряд проектов по укреплению связей Перми со Страной восходящего солнца, — подчеркнула Людмила Суханова, директор гимназии № 2. — Будем рады об этом рассказать нашим гостям и участникам акции.



Гостей ждут японские мастер-классы, танцы, показательные выступления спортсменов. Кейта Ёсида, директор международной школы «Ёсида» из Токио, поздравит участников. Помимо презентации японской культуры, будут представлены тематические зарисовки из китайской, вьетнамской и других восточных культур. В программе также творческие конкурсы, развлекательные программы и специальные новогодние подарки.