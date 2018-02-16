Семь жительниц Прикамья обвиняются в организации азартных игр

14:20 | 18.02.2018

В Губахе завершено расследование уголовного дела в отношении семи жительниц Пермского края. Дамы обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием интернета, совершенных организованной преступной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что в период с конца 2014 года и до февраля 2015 года 41-летняя жительница Кизела организовала преступную группу, куда привлекла троих своих знакомых. В павильоне, расположенном в Кизеле, соучастницы проводили незаконные азартные игры с использованием интернета. Затем, намереваясь расширить незаконную деятельность, в период с марта до середины июля 2016 года организатор создала преступную группу, куда привлекла еще троих жительниц Кизела и Губахи. Преступную деятельность группа вела в помещении торгового центра в Губахе. Здесь организованная преступная группа извлекла доход более 10 млн рублей – это особо крупный размер. Действия соучастниц пресекли сотрудники территориальных отделов полиции.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.