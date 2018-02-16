Дарья Пичкалева из Перми стала бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо

12:09 | 18.02.2018

В Италии проходит Открытый кубок Европы по дзюдо среди женщин. Вчера, 17 февраля, были разыграны медали в 4 весовых категориях. В числе призеров первого дня соревнований в Риме — представительница Перми Дарья Пичкалева.



Дарья Пичкалева — воспитанница клуба «Династия» в Мотовилихе. Она впервые приняла участие в международных соревнованиях — и принесла российской команде первую медаль.



Турнир в Риме продолжается, сегодня в борьбу вступили спортсменки в весовых категориях 70, 78, 78+ кг.