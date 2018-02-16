Рубрика: Новости дня
12:09 | 18.02.2018
Дарья Пичкалева из Перми стала бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо
Дарья Пичкалева — воспитанница клуба «Династия» в Мотовилихе. Она впервые приняла участие в международных соревнованиях — и принесла российской команде первую медаль.
Турнир в Риме продолжается, сегодня в борьбу вступили спортсменки в весовых категориях 70, 78, 78+ кг.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:11 | 18.02.2018
В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Площадь 1905 года»
18:06 | 18.02.2018
В Екатеринбурге днем на улице Высоцкого был насмерть сбит мужчина
17:40 | 18.02.2018
Маршрут Екатеринбург — Алапаевск возобновит работу с марта
17:03 | 18.02.2018
В ДТП на Московском тракте сильно пострадали два человека
16:47 | 18.02.2018
«ЛУКОЙЛ» благоустроил центральную площадь в Чернушке
15:46 | 18.02.2018
Ночью в частном доме в Березовском случился пожар. Погиб человек
14:26 | 18.02.2018
В Перми начат прием документов на соискание премии города в сфере культуры и искусства 2018 года
14:22 | 18.02.2018
Пермяков приглашают на акцию «Восток встречает Новый год»
14:20 | 18.02.2018
Семь жительниц Прикамья обвиняются в организации азартных игр
14:19 | 18.02.2018
К концу следующей недели в Екатеринбурге ожидается похолодание
14:13 | 18.02.2018
Суд вынес меру пресечения начальнику гостехнадзора при свердловском Минсельхозе. Возбуждено уголовное дело
12:12 | 18.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 февраля 2018 года
12:09 | 18.02.2018
Дарья Пичкалева из Перми стала бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо
11:57 | 18.02.2018
На Среднем Урале пожар уничтожил имущество магазина
11:27 | 18.02.2018
В Екатеринбурге празднуют последний день Масленицы
11:04 | 18.02.2018
Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась квартира на Бажова
18:11 | 17.02.2018
В свердловской ИК-53 прошла акция «Прости меня»
17:10 | 17.02.2018
Экс первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов представлен к государственной награде
17:02 | 17.02.2018
Уралец попал в тюрьму за угон автомобиля, который 5 лет стоял во дворе
16:31 | 17.02.2018
На Шефской в Екатеринбурге Toyota отлетела в столб после ДТП
15:29 | 17.02.2018
Надо, чтобы ходили семьями: власти Екатеринбурга говорят о недостатке кафе и ресторанов в городе
14:23 | 17.02.2018
В Екатеринбурге открылся приём заявок на участие в весенней смене образовательного центра «Золотое сечение»
14:11 | 17.02.2018
Жители Екатеринбурга собрали более тысячи книг в подарок детским приютам
13:47 | 17.02.2018
Страшная авария на Токарей: женщина, находившаяся в одном из автомобилей, дала подробные комментарии
12:17 | 17.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 февраля 2018 года
11:26 | 17.02.2018
Теплые проводы: конец зимы в Екатеринбурге будет теплым
10:55 | 17.02.2018
Газовики Екатеринбурга провели внеплановый рейд и остались недовольны его результатами
10:46 | 17.02.2018
Объявлен конкурс на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму
10:18 | 17.02.2018
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который отремонтирует 17 городских дорог
09:45 | 17.02.2018
Сын свердловского чиновника, осужденный за наркоторговлю, не смог обжаловать свой приговор
20:38 | 16.02.2018
На Урале действующие сотрудники полиции и МЧС попались на браконьерстве
19:41 | 16.02.2018
«Прошла любовь»: в скором времени Екатеринбург может остаться без шаурмы
19:37 | 16.02.2018
В Свердловской области банкротят «газовый» ГУП
19:16 | 16.02.2018
Свердловский бизнес получил льготы по налогам в размере более 45 млрд рублей за пять лет
18:13 | 16.02.2018
Силовики задержали высокопоставленного чиновника свердловского министерства
18:11 | 16.02.2018
Свердловский Минпром: объем отгруженных промышленных товаров в регионе возрастет в 2,7 раза к 2035 году
17:55 | 16.02.2018
В Перми состоится первый в регионе турнир по дронрейсингу
17:47 | 16.02.2018
В Перми перейдут в муниципальную собственность два ведомственных образовательных учреждения
17:18 | 16.02.2018
СКР вынудил предприятие в Арамиле погасить зарплатный долг
16:45 | 16.02.2018
Екатеринбурженка отсудила у авиакомпании деньги за «пустые» билеты