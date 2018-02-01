Для совета ветеранов «Пермских моторов» проведены профилактические семинары

18:49 | 16.02.2018

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» расширяет сотрудничество с советом ветеранов «Пермских моторов». Недавно руководитель совета Рашид Дзундза и его заместитель Николай Найдёнов участвовали в видеоселекторе под председательством координатора проекта, вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой по теме организации гериатрической помощи пожилым людям, а сегодня, 16 февраля, приемная организовала для ветеранов два профилактических семинара – о правилах безопасности от действий преступников и о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.



Открывая мероприятие, председатель совета ветеранов «Пермских моторов» Рашид Дзундза рассказал о планах работы организации в 2018 году, а затем предоставил слово модераторам семинара «Криминогенная обстановка в Пермском крае в отношении незащищенных слоев населения» – заместителю руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елене Савельевой и заместителю руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, полковнику юстиции Андрею Безматерных.



Елена Савельева рассказала ветеранам о работе региональной общественной приемной, о мероприятиях партийного проекта «Старшее поколение», о создании гериатрической службы в Пермском крае. Она обозначила актуальность темы детской безопасности и защиты от преступников людей старшего поколения. С докладом на эту тему выступил Андрей Безматерных. Он отметил, что дети, пенсионеры и инвалиды в силу своей беззащитности часто становятся жертвами мошенников и преступников. На семинаре присутствующим показали видеосюжеты о разных видах преступлений – это и замена действующего газового оборудования на некачественное, и распространение псевдомедицинских препаратов, и телефонное мошенничество. Но особенно присутствующих впечатлил эксперимент (youtube.com/watch?v=QnqXFCcX9YQ), проведенный «Центральным телевидением» телеканала НТВ, когда незнакомый мужчина (на самом деле это был детский психолог) за 4,5 минуты увел с детской площадки девять детей. «Есть только один способ предупредить подобные преступления – от точки А до точки Б провожать своего ребенка, не оставлять одного без присмотра», - подчеркнул Андрей Безматерных.



Затем состоялся первый семинар Пермского центра медицинской профилактики из цикла «Поговорим о здоровье!». Заведующая центром здоровья Наталья Бабина рассказала ветеранам о профилактике инфарктов и инсультов. Пожилым людям была предоставлена возможность измерить артериальное давление, также сотрудники центра раздали листовки и буклеты о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Подобные семинары будут проводиться и дальше. Следующий состоится 20 февраля в Еловском муниципальном районе.