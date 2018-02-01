В Перми состоится первый в регионе турнир по дронрейсингу

17:55 | 16.02.2018

В субботу, 17 февраля, на площадке пермской школы № 140 в рамках Дней робототехники в Пермском крае состоится второй этап Всероссийского кубка по гонкам дронов. Как отмечают организаторы, в нем примут участие более 30 спортсменов.



Среди участников — представители Москвы, Казани, Екатеринбурга, Набережных Челнов, сообщает организатор турнира Антон Савин. По его словам, дронрейсинг набирает популярность среди жителей всей страны. «В прошлом году этот вид спорта был официально признан подвидом авиамодельного спорта. Постепенно мы придем к проведению официальных соревнований разного уровня, районного, городского, регионального или федерального, с получением спортсменами классов и дальнейшей возможностью выхода на мировой уровень», — пояснил Антон Савин.



Как отмечает руководитель программы «Робототехника» в Пермском крае Екатерина Некрасова, в нашем регионе такой турнир проходит впервые, но количество участников и интерес со стороны зрителей и болельщиков говорят о популярности этого движения.



Завтра мероприятия начнутся в 9:00 и продлятся до 19:00. Для зрителей будет организована прямая трансляция на экран в ВЦ «Пермская ярмарка» (ш. Космонавтов, 59). Вход бесплатный.



Отметим, также в субботу, 17 февраля, в рамках Дней робототехники в Пермском крае, состоятся финальные заезды Открытого чемпионата FIRST Russia Open.



Напомним, развитие робототехники и IT-направление в Пермском крае получило поддержку президента РФ Владимира Путина в рамках его рабочего визита в Пермь.



Дни робототехники в Пермском крае проходят в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».