В Перми перейдут в муниципальную собственность два ведомственных образовательных учреждения

17:47 | 16.02.2018

Администрация Перми и РЖД договорились о приеме в муниципальную собственность школы и детсада, подведомственных железнодорожной компании.



В негосударственной общеобразовательной школе-интернате № 12 среднего (полного) общего образования, расположенной по ул. Цимлянской, 4, обучается 217 человек. В детском саду № 137 по ул. Криворожской, 37, — 122 воспитанника.



Сейчас решаются технические и юридические нюансы. Предполагается, что с 1 сентября эти учреждения будут находиться на балансе города.