Более 500 человек зарегистрировались на Пермский международный марафон

15:54 | 16.02.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание оргкомитета по подготовке к Пермскому международному марафону. Мероприятие состоится 8–9 сентября.



— В событийном ряду прошлого года первый Пермский международный марафон занял очень достойное место, — напомнил Дмитрий Самойлов. — Марафон получил высокие оценки и участников, и зрителей, и экспертов. Наша задача — подтвердить успех Перми, провести марафон на еще более высоком уровне.



Как и в прошлом году, глава Перми намерен пробежать одну из марафонских дистанций.



За три недели со дня открытия регистрации на второй Пермский международный марафон на разные дистанции зарегистрировалось более пятисот участников из Перми и Пермского края, Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Ярославской областей, Республики Дагестан, Удмуртии и Москвы.



Так, на марафон (42,2 км) зарегистрировалось 59 человек, на полумарафон — более 40, на дистанцию в 10,5 км — более 70 человек, на 3 км — более 100 участников от 14 и старше. Активнее всего идет регистрация детей до 14 лет на дистанцию 3 км. Записываются целыми семьями: сестры и братья, родители и дети. Самому маленькому на сегодня спортсмену два года, а самому старшему участнику — 72. Принять участие в забегах смогут до 8 тысяч участников. Зарегистрироваться можно на сайте Пермского международного марафона permmarathon.ru.